Party in piscina senza rispettare le norme anti-Covid e lavoratori in nero: hotel multato e chiuso

Tra i controlli messi in atto dai Carabinieri nel territorio bassanese, i militari della Stazione di Rosà, unitamente a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, a personale dello SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e personale della Polizia Locale di Tezze, nella serata di domenica scorsa hanno proceduto al controllo dell’esercizio pubblico denominato “Villa Pigalle” di Tezze sul Brenta, allo scopo di verificare l’osservanza delle norme previste dal Protocollo del Governo e Parti Sociali dello scorso 24 aprile 2020 stabilisce che le imprese le cui attività sono consentite, svolgano la propria attività nel rispetto del protocollo anti-Covid19.

Durante il controllo, venivano constatate una serie di violazioni, quale un assembramento nella zona piscina, dove era in corso un’attività di intrattenimento con musica, di circa un centinaio di persone, tutte identificate, personale di servizio al locale, come baristi senza mascherina, mancanza di cartellonistica informativa anti-Covid 19. Emersa anche la presenza di lavoratori impiegati in violazione della legislazione in materia di lavoro, cioè in nero. Per queste violazioni e di altre, in corso di valutazione, non solo è stata fatta una multa per un totale di circa 8.000 euro, ma anche la sospensione dell’attività per 4 giorni, al fine di regolarizzare gli ambienti secondo le richiamate normative anti-Covid 19.