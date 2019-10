Parte il censimento della popolazione anche a Schio

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Oggi parte il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni organizzato da Istat. Per la prima volta, il Censimento assume una cadenza annuale e non più decennale, coinvolgendo solo un campione delle famiglie italiane.

A Schio saranno interessate circa 650 famiglie, tramite diversi tipi di rilevazione. Le famiglie coinvolte saranno avvisate con apposita lettera.

Il rilievo parte dal territorio, per verificare l’esistenza delle abitazioni e la correttezza dei numeri civici e dei nomi registrati sui campanelli. A svolgere queste attività saranno i Rilevatori incaricati ufficialmente dal Comune, ben riconoscibili per il loro tesserino con foto, timbro comunale e firma autografa del Sindaco.

Dall’8 ottobre, invece, le famiglie saranno coinvolte in prima persona tramite compilazione autonoma di questionari via web o visite a domicilio del Rilevatore. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma soprattutto un’occasione per contribuire alla buona riuscita della rilevazione nell’interesse proprio e di tutta la collettività