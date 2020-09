Parte a Sovizzo la nuova stagione teatrale

“Sovizzoteatro – Rassegna d’autunno” regala numerosi eventi imperdibili

Al via la nuova stagione teatrale organizzata dal Comune di Sovizzo, che quest’anno propone un

cartellone di titoli adatto a tutti i gusti e le età.

Si inizia, in occasione della festa dei nonni di venerdì 2 ottobre (ore 20.45), con lo spassoso

spettacolo di cabaret “Toy Boys”, proposto dal Gruppo “Jashgawronsky Brothers”, per poi

proseguire sabato 24 ottobre (ore 20.45) con un grande classico della prosa di tutti i tempi, “La

bisbetica domata” di William Shakespeare, interpretata per l’occasione dalla compagnia bassanese “Il

Gruppo del Lelio”.

A seguire due date a novembre: domenica 22 (nel pomeriggio alle ore 16.00), in occasione della

giornata mondiale dell’UNICEF, sarà la volta di un divertente spettacolo che riunirà tutta la famiglia,

“I tre porcellini” del Gruppo Panta Rei; e a chiusura della rassegna, “Maddalena”, che vedrà

protagonista sul palco, nella Giornata contro la violenza sulle donne, sabato 28 novembre (ore 20.45),

un testo di denuncia sociale ideato dalla giovane compagine padovana di “Produzione Radicate

Modernità”.

Tutti gli spettacoli, ad ingresso libero, si terranno nell’Auditorium delle scuole in via V. Alfieri 3 a

Sovizzo.

Tutti gli eventi verranno realizzati nel rispetto delle norme statali anti-Covid sul distanziamento

sociale. Vi è obbligo di essere muniti di mascherina. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria in

biblioteca (fino al giorno precedente e in orario di apertura) – Tel. 0444 1802130.