Parlamentari europei dall’Italia trattati come ‘appestati’, prime furibonde reazioni

Cordone sanitario per proteggersi dai parlamentari italiani al Parlamento Europeo? Arrivano le prime reazioni.

“L’Europa invita gli europarlamentari di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte a non entrare al Parlamento Europeo? Una decisione vergognosa, di fronte alla quale la miglior risposta è essere regolarmente presenti in Parlamento!” dichiara l’europarlamentare della Lega Mara Bizzotto. “Ecco perché oggi io sono dentro al Parlamento Europeo per fare, come sempre, il mio lavoro di rappresentante del popolo italiano democraticamente eletto. E non accetto nessuna assurda discriminazione da parte di qualche oscuro euroburocrate che vorrebbe trattarci come appestati. I veneti, i lombardi, gli emiliano romagnoli, i piemontesi e gli italiani non sono degli appestati. E noi europarlamentari abbiamo il dovere di difendere i nostri cittadini e la nostra terra da questa folle discriminazione”.

“Ci sono contagiati in ogni angolo di Europa, in Francia e Germania ci sono conclamati focolai di Coronavirus, e Bruxelles impone limitazioni soltanto contro noi italiani che, ricordiamolo, siamo quelli che hanno fatto più controlli e più tamponi di ogni altro Paese europeo – spiega l’europarlamentare Bizzotto – Questo clima di caccia alle streghe contro veneti e lombardi e, più in generale, contro gli italiani è qualcosa di intollerabile che non può passare sotto silenzio”.“Invece di perdere tempo per mettere alla porta i rappresentanti italiani, l’Europa dovrebbe fare un grande mea culpa perché, finora, è stata colpevolmente assente e non ha fatto nulla di serio per contrastare né l’emergenza sanitaria né l’emergenza economica che il Coronavirus sta provocando in Italia e in tutti gli altri Paesi – conclude l’eurodeputata Mara Bizzotto – Altro che bloccare gli italiani al Parlamento Europeo: nei palazzi di Bruxelles pensassero urgentemente a mettere in campo soldi e misure eccezionali per aiutare i nostri cittadini e le nostre imprese che rischiano di subire una crisi persino peggiore di quella del 2008”.