Parla la modella Maty: “La bellezza italiana non è solo bianca”

“Non voglio parlare di razzismo, qui mi sono sempre trovata bene da quando sono arrivata in Italia a nove anni. Se poi ci sono persone che mi scrivono certe cose, è la loro mentalità e non è mio compito fargli cambiare idea”. Protagonista di una videointervista concessa a La Repubblica oggi, Maty Fall Diba è la modella di origine senegalese che, citando il quotidiano che così la presenta ai lettori: “nel giro di un paio di giorni è passata dalla felicità per l’esordio sulla copertina di Vogue alla delusione per gli insulti razzisti di Daniele Beschin, consigliere leghista di Arzignano, che l’ha definita “una bellezza non italiana” per via del colore della sua pelle”. Nella sua casa di Chiampo, in provincia di Vicenza, davanti agli occhi orgogliosi di papà Malichk, Maty racconta e si racconta la sua vita e la sua carriera da modella, iniziata da pochi mesi e che la vede già a calcare le passerelle degli stilisti più blasonati del mondo: “Sono felice di essere la portatrice di un messaggio che riguarda la tolleranza e la possibilità che abbiamo tutti, indipendentemente dal colore della pelle, di riuscire nei nostri obiettivi nella vita, siano essi anche la copertina di una rivista”. E poi conclude: “I miei compagni di classe mi hanno sostenuta e difesa. La bellezza italiana non è solo quella bianca, io spero di riuscire a far fare all’Italia un passo avanti in questo senso”.