Parla la famiglia di Alessandra Lighezzolo: “Paolini? Non lo perdoneremo mai. Ci ha tolto la mamma, niente è più come prima”

Qualche giorno fa, al Corriere della Sera, Marco Paolini aveva raccontato di “non riuscire a perdonarsi” e aveva raccontato dell’incidente accaduto sulla A4 Milano- Venezia lo scorso 17 luglio.

Il suo furgone che tampona con forza un’auto guidata da due donne. Una delle due, Alessandra Lighezzolo di Arzignano, madre di famiglia, e commerciante amata e stimata, muore. Paolini a distanza di quasi un anno in una lunga intervista al Corriere concessa a Gian Antonio Stella, ha detto: “Sono sicuro che le vittime di questo incidente che ho provocato non saranno dello stesso avviso. Li capisco. Se io pensassi a qualcuno che mi ha portato via la donna che amavo nessuna pena mi sembrerebbe adeguata…”.

E oggi è il marito di Alessandra Lighezzolo, Massimo Meggiolaro, che allo stesso quotidiano racconta: “Avrei preferito il silenzio, se Paolini si sente in grado di andare avanti lo doveva fare senza farsi intervistare. Avrei preferito che prima chiarisse con noi, che parlasse a noi. Quella di Paolini la considero un’intervista riabilitativa, l’attore è lui, noi siamo solo vittime, mia moglie in primis .Certo, il 2 maggio, pochi giorni prima della sentenza, era sul palco del Comunale di Vicenza e visto che era a pochi chilometri da noi avrebbe potuto. Certo ho trovato di cattivo gusto che sia venuto a Vicenza, così come che ad appena tre giorni dal funerale di Alessandra si sia esibito”. E alla domanda su un’eventuale possibilità di perdono, la chiara risposta: “No, non ora, ci ha tolto tutto, ma non escludo che col tempo potrei riuscire a perdonarlo”. Ancora più netti i figli di Alessandra, Edoardo e Guglielmo di 22 e 20 anni: “Perdonarlo? Non se ne parla, non sappiamo nemmeno se avremmo voglia di incontrarlo. Ci ha tolto mamma, la donna della nostra vita, non è più niente come prima ora. Bisogna viverla sulla propria pelle per capire”.