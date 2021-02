Pareggio dal sapore amaro per il LR Vicenza a Pisa

Pisa 2

LR Vicenza 2

Pisa: Gori, Birindelli (75’ De Vitis), Caracciolo, Benedetti (75’ Lisi), Siega (46’ Soddimo), Marin (75’ Varnier), Mazzitelli, Gucher, Marconi, Vido. All. D’Angelo

LR Vicenza: Grandi, Valentini, Pasini, Cappelletti, Beruatto, Zonta (16’ Cinelli), Pontisso, Agazzi (68’ Nalini), Giacomelli (68’ Vandeputte), Dalmonte (26’ Gori), Meggiorini (67’ Longo). All. Di Carlo

Arbitro: Federico Dionisi (L’Aquila)

Reti: 23’ Dalmonte (V), 32’ Meggiorini (V); 59’ Vido (P), 61’ Mazzitelli (P)

Due gol a testa, un punto a testa. All’Arena Garibaldi finisce in parità la sfida tra Pisa e LR Vicenza, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di serie B.

Un 2-2 che lascia un po’ di amaro in bocca in casa biancorossa, visto che la compagine allenata da mister Di Carlo era riuscita a chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-0, grazie alle prodezze di Dalmonte al 23’ e Meggiorini al 32’, frutto di una prestazione maiuscola dei singoli protagonisti e di squadra, che macina gioco e prevale sugli avversari.

Bellissima la rete di Meggiorini, una prodezza alla Youri Djorkaeff, che, sugli sviluppi di un corner di Giacomelli, si inventa su un fazzoletto d’erba una rovesciata che non lascia scampo a Gori.

Di pregevolissima fattura anche la marcatura di Dalmonte che sulla corsia di destra riceve da Cappelletti e da posizione defilata batte l’estremo difensore di casa con un secco rasoterra sul primo palo. Nella ripresa il Pisa tira fuori l’orgoglio e nel giro di due minuti ripristina l’equilibrio.

Al 59’ Gucher libera Vido che entra in area e infila sul secondo palo un destro col mirino, con la palla che bacia il palo e si insacca alle spalle di Grandi.

Al 61’ la formazione guidata da D’Angelo trova il pareggio con la staffilata al volo di Mazzitelli che massimizza così la sfera respinta dalla retroguardia biancorossa.

Per il LR Vicenza si tratta del tredicesimo pareggio, utile a rimanere fuori dalla zona playout.

Nel prossimo turno, martedì 2 marzo alle 21, i biancorossi affronteranno al Menti la Cremonese, oggi vittoriosa sul Frosinone con un secco 4-0.