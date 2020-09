Parco Querini: iniziati lavori per riparare mura danneggiate

Ieri pomeriggio sono iniziati a Parco Querini i lavori per il ripristino del muro di cinta in corrispondenza dell’ingresso “porta Papa” lungo viale Rumor, danneggiato a seguito dello schianto al suolo di un grande olmo all’interno del parco, avvenuto lo scorso 21 agosto.

I lavori per il ripristino si concluderanno indicativamente entro una decina di giorni.

Sempre in questi giorni hanno preso il via, i sopralluoghi a cura dei tecnici comunali del servizio infrastrutture e gestione urbana per la messa in sicurezza del patrimonio arboreo dell’area verde.

“Appena possibile, per mettere in sicurezza il parco e consentirne la riapertura al pubblico, – precisa l’assessore al verde pubblico – provvederemo all’abbattimento delle piante a fine ciclo vita e pericolanti. Parallelamente pianificheremo il reimpianto a cui si potrà procedere solo dopo averlo concordato con la Soprintendenza e con l’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Vicenza”.

Per il recupero del danno l’amministrazione ha già provveduto ad avviare la procedura di sinistro nei confronti dell’assicurazione.