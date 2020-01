Parchi storici, presto una nuova organizzazione dei servizi di custodia e vigilanza

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Questa mattina la giunta ha approvato le linee guida per la nuova organizzazione dei servizi di custodia e vigilanza dei parchi storici.

“È un cambio radicale nella gestione dei parchi storici – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –: non avremo più quattro interlocutori ma un unico soggetto. In questo modo potremo avere economie di scala migliori sia sotto l’aspetto economico che gestionale e una maggiore flessibilità negli interventi di custodia e controllo delle aree”.

La gestione dei quattro parchi – i cui contratti sono scaduti (Giardino dell’Abside di San Lorenzo) o in scadenza nei prossimi mesi (Giardino Salvi, il 31 marzo, Parco Querini e Parco di Villa Guiccioli il 30 giugno) – non sarà più affidata a quattro diversi soggetti ma ad un solo interlocutore.

Sarà attuata, quindi, una proroga tecnica degli attuali contratti in scadenza fino al 30 giugno 2020, e successivamente sarà dato il via a un’unica gara per il servizio di custodia e vigilanza dei quattro parchi.

In questo modo, saranno realizzate economie di scala sia sotto il profilo economico, con il miglioramento della qualità del servizio a parità di prezzo, sia sotto quello tecnico, con la gestione di un unico contratto, un servizio con condizioni simili per i diversi siti e una maggiore elasticità di orario in caso di esigenze organizzative e di manifestazioni.