Parcheggio dell’Ospedale (contrà San Francesco): c’è il progetto per piano sopraelevato

La giunta ha dato oggi il via libera alla proposta di delibera consigliare del progetto per la realizzazione di un parcheggio sopraelevato in contra’ San Francesco, destinato esclusivamente alla sosta dei dipendenti dell’Ulss 8 berica.

La nuova area di sosta verrà posta in una piattaforma sopraelevata sull’attuale parcheggio comunale di contra’ San Francesco, che arriverà così ad avere una capienza totale di 318 posti, di cui 174 al piano terra, 139 al primo piano per gli utenti del pronto soccorso e 5 posti per diversamente abili ricavati in corrispondenza dell’uscita su contra’ San Bortolo.

Il progetto porterà all’incremento dell’offerta di spazi di sosta per l’accesso al pronto soccorso e per i servizi ospedalieri.

È prevista inoltre la riorganizzazione della viabilità, pedonale e veicolare, tra l’ingresso principale di via Rodolfi e quello in prossimità della rampa di accesso al parcheggio di contra’ San Francesco, con l’istituzione di un solo senso di marcia.

Si procederà anche con la riqualificazione dei due parcheggi lungo il fiume Astichello, accessibili da via Rodolfi, quello nord dell’Ulss 8 berica e quello sud del Comune.

“La giunta esprime parere favorevole – afferma il sindaco Francesco Rucco – ad un’opera di fondamentale importanza per ampliare l’offerta di stalli per la sosta. Il parcheggio sopraelevato consentirà ai dipendenti dell’Ulss, principalmente ai turnisti e a quanti devono essere reperibili per le emergenze, di avere dei posti garantiti. Ci saranno inoltre dei benefici per l’intera collettività, i posti a disposizione per i cittadini saranno infatti inevitabilmente maggiori. Da non dimenticare poi che il percorso avviato con la costruzione del parcheggio sopraelevato porterà anche alla riorganizzazione della viabilità dell’intera area sud-ovest del presidio ospedaliero e alla riqualificazione dei parcheggi lungo il fiume Astichello”.

La realizzazione del nuovo parcheggio spetterà all’Ulss 8 Berica, che ha già ottenuto la costituzione del diritto di superficie sull’area con una delibera consigliare del settembre del 2019.