Parcheggio della discordia, FdI: “Ipotesi corsia o, al limite, si toglie la sbarra”

Un comunicato stampa di Fratelli d’Italia di Vicenza, a firma del Capogruppo Roberto D’Amore, entra nel merito alla sbarra al parcheggio di via Fratelli Bandiera. “Siamo perfettamente a conoscenza del problema del traffico intenso creatosi a seguito dell’apposizione della sbarra per accedere al parcheggio di Via Fratelli Bandiera -scrivono- perché dei cittadini e lo stesso Circolo Cittadino ce lo hanno sottoposto. Riteniamo non essere utile a nessuno limitarsi alla sterile critica come fanno le opposizioni, per questo, come Fratelli d’Italia, abbiamo depositato una proposta di deliberazione e un’interrogazione contenenti alcune soluzioni che auspichiamo vengano immediatamente adottate. In particolare riteniamo che avendo constato una situazione di disagio apportata alla cittadinanza dopo l’apposizione della sbarra per l’ingresso nel parcheggio di via Fratelli Bandiera, si dovrà considerare la possibilità di creare una corsia apposita per accedere al parcheggio, così da smaltire il traffico. Se questa soluzione non dovesse essere percorribile a seguito di un’attenta analisi, si dovrebbe considerare la possibilità di ripristinare la situazione precedente ed eliminare la sbarra.