Parcheggiatori abusivi e accattonaggio, polizia locale in azione

Su preciso input dell’amministrazione comunale, la polizia locale prosegue il contrasto ai fenomeni dei parcheggiatori abusivi e dell’accattonaggio molesto nelle aree di sosta della città.

Venerdì 11 gennaio le pattuglie dell’antidegrado hanno effettuato una serie di controlli nei parcheggi della città che hanno portato ad identificare e sanzionare sei persone.

Nello specifico, un nigeriano, già noto agli agenti, è stato sorpreso esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in via Rodolfi: per lui sono scattate la sanzione e la segnalazione alla questura per l’adozione del provvedimento di allontanamento.

Sono stati inoltre sanzionati per accattonaggio quattro romeni, di cui uno a Monte Berico, due al parcheggio Fogazzaro e uno al parcheggio Canove, e un indiano al parcheggio Matteotti.

Domenica 14 gennaio in serata, infine, nei pressi di via Allende una pattuglia della polizia locale ha notato due stranieri in atteggiamento sospetto che parlavano con circospezione tra loro. Alla vista degli agenti i due si sono sono dati precipitosamente alla fuga, facendo perdere le tracce, ma abbandonando sul posto un involucro di cellophane con 15 grammi di marjiuana.