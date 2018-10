Parcheggia il furgone: gli rubano 3000 euro

La Polizia di Stato di Vicenza è intervenuta ieri pomeriggio alle 16.15 in via Cairoli a Vicenza per un sopralluogo di furto. A chiamare due giovani: un 32enne di origine cubana di Altavilla (E.V.Y.) e un vicentino di 28 anni (G.R.), che avevano utilizzato il furgone della loro ditta per un sopralluogo di lavoro (l’azienda si occupa di pulizia criogenica). Hanno riferito di aver parcheggiato il mezzo e di averlo chiuso, lasciando due zaini all’interno. Al loro ritorno dallo zaino del giovane di origine cubana erano spariti 3000 euro in contanti frutto del pagamento di un lavoro e 100 euro ed i documenti con le carte di credito dallo zaino del 28enne italiano.