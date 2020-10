Parcheggia e l’auto va a fuoco: paura per un automobilista

Alle 7:40 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Divisione Julia a Thiene per l’incendio di un’autovettura: nessuna persona è rimasta ferita. Il proprietario subito dopo aver parcheggiato si è accorto che dalle bocchette dell’aria usciva del fumo e quindi sceso, dando l’allarme, mentre la Chrysler Touring Cad prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Schio, hanno hanno spento utilizzando schiuma l’autovettura, andata completamente distrutta. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.