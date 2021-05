Paracadutista morto in volo: si indaga nella videocamera del casco

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Gli inquirenti hanno sequestrato la videocamera che Emiliano Basile aveva sul casco al momento della morte: l’uomo, di 38 anni di Schio, p infatti morto domenica nel drammatico scontro in volo a 25-30 metri da terra sulla pista di atterraggio dell’aeroporto di Thiene. L’inchiesta prosegue, quindi, per accertare le dinamiche del tragico incidente dove il compagno di volo di Basile, Aaron Wallet, 31 anni, ha riportato fratture multiple ed è ancora ricoverato in rianimazione a Vicenza.

Sotto sequestro anche le vele dei due paracadutisti e gli zaini che contenevano i paracaduti di emergenza.