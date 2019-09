Pappagallino cosparso di colla perchè “cantava troppo”

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Il pappagallino canta, com’è giusto che sia. Un uccellino delizioso, che gorgheggia nella gabbietta sotto il portico della casa del suo padroncino. Ma i suoi gorgheggi hanno infastidito qualcuno che ha pensato di vendicarsi in maniera disumana: cospargendolo di colla. La terribile storia arriva da Marano quando stamattina D.B., il proprietario di una coppia di pappagallini che tiene con amore sotto il portico della sua abitazione, ne ha trovato uno cosparso di colla, dalla testa all zampine. Un episodio simile, racconta il proprietario, è già successo qualche settimana fa, ma subito l’uomo non aveva pensato ad una tremenda vendetta. L’uomo questa volta ha fatto denuncia ai Carabinieri: nel frattempo il piccolo volatile è fortunatamente fuori pericolo.