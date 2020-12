Paolo Rossi, oggi dalle 15 la camera ardente nel campo da calcio del Menti

Sarà il campo da calcio dello stadio Menti ad accogliere oggi pomeriggio il feretro di Paolo Rossi per l’omaggio dei tifosi e dei cittadini. La camera ardente sarà aperta dalle 15 alle 20.

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco ha effettuato un sopralluogo allo stadio con i dirigenti del LR Vicenza per verificare l’organizzazione del momento che si annuncia molto partecipato.



“Abbiamo voluto che fosse possibile un omaggio dei cittadini al nostro campione – dichiara il sindaco Rucco – Paolo era uno di noi. Chi verrà a fargli visita allo stadio dovrà però rispettare con cura le disposizioni anticontagio e le indicazioni del servizio d’ordine. Per questo mi appello alla responsabilità di ciascuno”.



Per quanto riguarda il funerale in duomo, domani sabato 12 dicembre alle 10.30, l’accesso sarà riservato ai soli invitati della famiglia.

Alla cerimonia funebre sarà presente la Bandiera di Vicenza. Sono attese molte autorità, una rappresentanza del LR Vicenza, esponenti del mondo del calcio e del giornalismo sportivo, amici dell’amatissimo bomber provenienti da tutta Italia.

Per evitare gli assembramenti sarà vietato anche l’accesso alle piazze e alle vie attorno alla cattedrale.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta tv.