Paolo Crepet al Liceo Quadri

Questa sera alle ore 20.45 Paolo Crepet presenta il suo nuovo libro “Passione” recentemente edito da Mondadori. L’incontro è promosso dalla libreria Galla e dal Liceo Quadri e si tiene nell’aula magna della scuola ed è rivolto non solo agli studenti ma è aperto al pubblico. Crepet, psicologo, sociologo e saggista, è un personaggio davvero noto (è spesso ospite in molte trasmissioni televisive), con i suoi libri ha affrontato uno spetto molto ampio di temi, dal disagio dell’adolescenza ai rapporti di coppia. Il nuovo libro si sviluppa a partire dall’analisi della società contemporanea, ormai completamente digitalizzata, in un tale contesto, scrive l’autore, una delle insidie maggiori, è la perdita della passione. Passione intesa come necessità di non accontentarsi, di continuare a desiderare, a sognare anche. Con la perdita della passione, inevitabilmente, si affievolisce lo slancio verso il futuro. Crepet analizza così la necessità di ritrovare la capacità di appassionarsi partendo dal dialogo con tre personaggi differenti che hanno saputo mantenere accesa la passione nel corso della loro vita: il musicista Paolo Fresu, l’architetto Renzo Piano e lo stilista Alessandro Michele. Tre storie di successo ed emblematiche di un approccio alla vita fatto di entusiasmo, tenacia e fedeltà ai sogni, in una parola: di passione. Crepet, come è facile immaginare, si rivolge ai giovani cercando di indicare una strada e, non a caso, l’incontro vicentino avviene in una scuola, un luogo in cui, oltre al sapere, si coltiva proprio quel desiderio di futuro che è in fondo la parte più bella di ogni giovinezza.