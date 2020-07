Panico nel bar: anziano ubriaco entra brandendo un coltello a serramanico

Il 15 lug 2020, in tarda serata ad Arcugnano in via Sant’Agostino, all’interno del bar “Abbazia”, i militari della stazione di Lonigo hanno deferito in stato di libertà per porto abusivo di arma S.G. nato a Vicenza, classe 1938. L’indagato in evidente stato di ubriachezza, si introduceva all’interno del citato esercizio pubblico brandendo un coltello a serramanico lungo complessivamente 19 cm e con lama lunga cm 9. All’arrivo dei militari l’anziano era riverso per terra, soccorso da alcuni avventori, probabilmente a causa dell’ingente quantità di alcool assunta. Il coltello, all’interno del marsupio veniva recuperato e posto sotto sequestro.