Panico al ristorante: giornalista vicentino rischia soffocamento

Momenti di panico in un ristorante della zona di Schio, dove un noto giornalista vicentino ha rischiato di morire dopo aver ingoiato un’arachide. E’ successo nei giorni scorsi in un ristorante e la segnalazione ci è arrivata dal gestore 48enne che preferisce mantenere l’anonimato per garantire la privacy del professionista dell’informazione coinvolto nello spiacevole episodio.

Al momento dell’accaduto vi erano molti testimoni. Il giornalista, di 60 anni, era a cena con alcuni colleghi e amministratori di un Comune dell”hinterland di Vicenza. Il gruppo stava godendosi tranquillamente un aperitivo prima di iniziare la cena, quando all’improvviso il giornalista ha iniziato a cambiare colore, tossire, battersi i pugni sul petto. Era chiaro che stava soffocando. Aveva appena ingoiato delle arachidi. Secondo le testimonianze, riportate dal ristoratore, il giornalista stava discutendo di una notizia falsa apparsa in un organo di stampa locale e si era particolarmente infervorato.

Provvidenziale l’intervento di un cliente del ristorante che l’ha afferrato da dietro con prontezza e gli ha praticato la manovra di Heimlich, facendo così espellere l’arachide. “Abbiamo temuto il peggio -ci ha detto il ristoratore- perché il nostro cliente stava perdendo i sensi. Un grazie sincero all’uomo che è intervenuto ed ha praticato la manovra, gli ha letteralmente salvato la vita”.