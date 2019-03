Palloncino vola con un messaggio da Padova a Udine

E’ stato trovato a Ronchis (Udine) uno dei palloncini rossi lanciati ieri mattina dai bambini della scuola primaria Don Bosco di Teolo (Padova), dove da settembre la classe prima rischia di non partire per mancanza di iscrizioni. Ieri i bambini hanno partecipato a una passeggiata con l’alpinista Nicola Bonaiti nel Parco Regionale dei Colli Euganei, lanciando dei palloncini rossi con tanti messaggi di affetto per la loro scuola. Poche ore dopo, due donne residenti a Ronchis (Udine) hanno pubblicato la foto di un palloncino rosso col biglietto sul gruppo Facebook “Scuola Don Bosco Teolo”, gestito dai genitori che si oppongono all’ipotesi chiusura. “Volevamo farvi partecipi – si legge nel messaggio – che un vostro palloncino (di un bambino di nome Ale) è volato fino qui da noi. Che sia di buon auspicio per la vostra Scuola e tutti i suoi bambini”.

ANSA