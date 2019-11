Palestra dell’ex scuola Rodolfi, approvato il progetto per la sistemazione del tetto

La giunta ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione del tetto della palestra del centro di formazione professionale “F.Rodolfi” in stradella Mora per una spesa complessiva di 75 mila euro, finanziati con mutuo.

Grazie all’intervento sarà possibile ovviare al problema delle infiltrazioni dell’acqua sia sui soffitti che sui muri laterali dell’impianto sportivo.

I lavori prevedono, infatti, il completo rifacimento del pacchetto isolante della copertura piana dell’edificio. Nel dettaglio, è prevista la rimozione della guaina presente, il conseguente trattamento impermeabilizzante, la realizzazione di un massetto in sabbia e cemento per ottenere un’adeguata pendenza per l’acqua, la posa in opera di una doppia membrana di bitume.

“Con la sistemazione del tetto andiamo a completare l’intervento di riqualificazione della palestra Rodolfi – ha spiegato l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron –. Nei mesi scorsi abbiamo provveduto, infatti, al rifacimento del pavimento in legno, alla tracciatura della nuova segnaletica, alla posa di nuovi canestri, alla messa in sicurezza e risanamento di alcune porzioni di intonaco oltre che al rifacimento totale delle tinteggiature. L’impianto, gestito dalla società ASD Pallacanestro Vicenza 2012, è molto utilizzato dagli studenti della vicina scuola oltre che dalle associazioni sportive, ideale per la pratica di vari sport, basket, pallavolo e pallamano”.