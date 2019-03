Palazzo Chiericati, prorogata fino al 5 maggio l’ordinanza che vieta di sedersi

È stata prorogata fino a domenica 5 maggio l’ordinanza che vieta di utilizzare lo skateboard o sedersi o sdraiarsi a terra sotto il portico o sulla scalinata di accesso a Palazzo Chiericati.

Firmata lo scorso 19 novembre con l’obiettivo di restituire decoro all’edificio sede del Museo civico cittadino, l’ordinanza sarà valida ora fino alla fine della mostra “Il trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi. Vicenza e i capolavori del Museo Pushkin di Mosca” che è stata prorogata fino al 5 maggio.

“La sperimentazione ha funzionato – commenta il sindaco Francesco Rucco – La scalinata di Palazzo Chiericati è non solo area di accesso ad uno dei monumenti più belli della città, ma è anche il nostro biglietto da visita per i turisti che raggiungono Vicenza da est. Vederla occupata e deturpata con scritte, cibo e bivacchi vari non era né decoroso né rispettoso. In questi mesi abbiamo potuto apprezzarne la bellezza e, tenuto conto anche della proroga della mostra, abbiamo deciso di prorogare anche l’ordinanza. I turisti in attesa, ma anche i vicentini che vogliano godere di una giornata di sole, possono sedersi sulle tante panchine a disposizione in piazza Matteotti. Che, tra l’altro, permette una perfetta e completa visuale su Palazzo Chiericati”.

Chi non rispetta l’ordinanza rischia una sanzione da 25 a 500 euro.

Il provvedimento, oltre all’ordine di allontanamento (mini-daspo), prevede anche un inasprimento della sanzione, da 100 a 300 euro, per chi, sedendosi o comunque occupando spazi, impedisce agli altri di accedere al palazzo. Per sedersi i turisti e i cittadini hanno a disposizione le panchine di piazza Matteotti, antistante il museo, integrate di altre all’avvio dell’ordinanza.