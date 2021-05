Pakistan, 28enne vicentino morto in un cantiere

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il Giornale di Vicenza riporta della morte di Mariano Dani, un giovane vicentino di 28 anni, trovato senza vita in un cantiere di Islamabad, Pakistan. Il ragazzoviveva lì da un paio d’anni, mantenendosi con alcuni lavori.

Il corpo è stato trovato da alcuni passanti nell’area di uno stabile in ristrutturazione e hanno dato l’allarme, ma ormai l’uomo era senza vita. Secondo la ricostruzione, sarebbe caduto da un ponteggio, ma non ci sono informazioni sul perché vi sia salito e come sia caduto. I genitori della vittima chiedono chiarezza, ma secondo la polizia del posto si tratterebbe solo di un incidente.