“Pagine nascoste”, il cinema incontra la grande letteratura dal 4 al 15 luglio

Arriva a Schio “Pagine nascoste”, una selezione dei migliori film del Festivaletteratura di Mantova. Dal 4 al 15 luglio, per cinque serate, l’arena estiva di Palazzo Toaldi Capra diventa il luogo d’incontro tra cinema e letteratura.

“Pagine Nascoste” è organizzato dall’associazione TBP Club di Schio e fa parte del progetto “Schio Cultura 2020” promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Schio. L’evento è organizzato in collaborazione con il Cineforum Altovicentino e CineAgenzia con il sostegno del GIT Alto Vicentino di Banca Etica, Naturasì e Associazione MaiMa.

Questa estate lo schermo del cinema all’aperto scledense si trasforma in una grande pagina da sfogliare, ricca di voci e storie da scoprire che incrociano le vicende personali degli scrittori con il nostro immaginario collettivo. Ogni proiezione viene introdotta da un video messaggio di un ospite che approfondisce le tematiche trattate nel film. L’inizio delle proiezioni è alle 21.15. Oltre ai biglietti per i singoli spettacoli sono disponibili degli abbonamenti per tutte le proiezioni. In caso di pioggia la proiezione si tiene all’interno di Palazzo Toaldi Capra.



Si comincia sabato 4 Luglio con “Obit – Life on a deadline“, un documentario sulla redazione necrologi del “New York Times”, i cui articoli sono dei frammenti della nostra storia collettiva, conditi con ironia e pathos. Questi testi, ricchi di riflessioni sulla memoria e l’inevitabile passaggio del tempo, sono ritratti di un mondo che svanisce insieme ai suoi protagonisti. Introduce la serata Stefano Campanoni, esperto di distribuzione cinematografica e co-fondatore di CineAgenzia.

Il programma prosegue lunedì 6 Luglio con “The Miracle of the Little Prince” , un film

sugli appassionati traduttori de “Il piccolo principe”, uno dei libri più tradotti al mondo assieme alla Bibbia. Per molte comunità le cui lingue sono in pericolo di estinzione, tradurre l’opera di Saint-Exupéry diventa un mezzo per conservare il proprio idioma. Sara Maccatrozzo, docente di letteratura italiana, parlerà di queste tematiche prima della proiezione.

Mercoledì 8 Luglio Roberto Bolaño sarà protagonista di “The Invented Biography”, un viaggio sotto forma di biografia letteraria nei luoghi in cui sono ambientati i suoi romanzi. Personaggi reali e immaginari si incontrano in un territorio in cui realtà e finzione arrivano a confondersi. L’introduzione è affidata a Sergio Fant, programmatore cinematografico del Festival di Internazionale.

Il penultimo appuntamento è con la modernità liquida di Baumann raccontata da “Lawnswood Gardens: A Portrait Of Zygmunt Bauman” in programma lunedì 13 Luglio. Questo film è un racconto intimo che intreccia le teorie del celebre sociologo di origini ebraiche con i traumi subiti da lui e sua moglie durante l’olocausto. Stefano Campanoni introdurrà le tematiche affrontate dal documentario.

Mercoledì 15 Luglio la rassegna si chiude con “A Sud di Pavese” che indaga la figura di Cesare Pavese, uno dei più grandi scrittori del Novecento, attraverso un viaggio intimo alla ricerca dei fili che legano l’universo pavesiano al tempo presente. Prima della proiezione il regista Matteo Bellizzi presenterà il suo film.

Il TBP Club di Schio è un’associazione nata il 1° Luglio 2015 ispirandosi ai centri culturali europei. L’attività gravita attorno alla sede di via De Pinedo, dove da cinque anni vengono organizzati concerti, esposizioni di artisti locali e artigiani emergenti, nonché appuntamenti di giochi da tavolo e corsi di degustazione. TBP Club inoltre fornisce uno spazio aggregativo per le associazioni partner. Dal 2017 organizza le proiezioni di “Mondovisioni – I documentari di Internazionale”, rassegna che quest’anno, a causa del Coronavirus, è stata annullata e sostituita da “Pagine Nascoste”.

Per poter garantire degli spettacoli in piena sicurezza, la capienza dell’arena è ridotta a un centinaio di posti, ciò permette di far rispettare le distanze di sicurezza. Sarà comunque predisposta una zona per le coppie, che potranno sedersi vicino. Inoltre per evitare assembramenti la biglietteria apre alle 19.30.

“Pagine Nascoste” presso Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra, via Pasubio, 52.

Biglietti: 6€ intero – 5€ ridotto o (soci TBP Club, soci Cineforum Altovicentino, over 65, under 26).

Abbonamenti a tutti gli spettacoli: 25€ intero – 20€ ridotto

Inizio della serata alle 21.15.

In caso di pioggia la proiezione si tiene all’interno di Palazzo Toaldi Capra.