Pagamenti carte e bancomat, in arrivo bonus da dicembre: rimborsi fino a 300 euro l’anno

Un bonus per chi paga con carta di credito e bancomat. È il piano cashback, la misura allo studio del governo che potrebbe metterla in campo a partire dal 1 dicembre. Secondo quanto emerso, nel piano del ministro dell’Economia, chi effettuerà pagamenti con carte e bancomat si vedrà restituire, attraverso un bonus, una cifra che può arrivare fino a 300 euro l’anno. L’idea era già emersa durante la discussione della scorsa legge di Bilancio. Ora il piano per introdurre il meccanismo del cashback per incentivare i pagamenti elettronici (con carte e bancomat) potrebbe tornare d’attualità a breve. La Ue da anni chiede all’Italia di abbattere il peso dell’evasione fiscale che nel nostro Paese supera i 100 miliardi annui. Questa misura potrebbe essere una spinta ai consumi pagati con carte di credito e bancomat, quindi tracciabili. Ma come funzionerebbe il bonus? Per accedere al rimborso ci saranno due criteri essenziali, oltre al dover pagare con moneta elettronica: da una parte una soglia di spesa e dall’altra un limite minimo di operazioni da effettuare. Questa restrizione è pensata per incentivare l’uso delle carte anche per i piccoli acquisti. Il bonus potrebbe rappresentare il 10% della spesa effettuata, quindi nel caso dei 3mila euro di soglia si arriverebbe a 300 euro di restituzioni. Non è tutto: ci sarebbero anche detrazioni fiscali per le prestazioni pagate con carte e l’esenzione fiscale per chi usa i buoni pasto elettronici .