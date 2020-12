Padre uccide i due figli di 15 e 13 anni a coltellate, poi si suicida con la stessa arma

Un padre ha ucciso i suoi due figli, poi si è suicidato con lo stesso coltello. E’ successo a Trebaseleghe, in provincia di Padova. Alessandro Pontin, 49 anni, questo il nome dell’uomo, ha accoltellato la figlia Francesca di 15 anni e l’altro figlio Pietro di 13, poi ha usato la stessa arma per togliersi la vita.I tre corpi sono stati trovati dal fratello dell’uomo verso le 14. I carabinieri sono sul luogo della tragedia, una villetta a due piani in via Sant’Ambrogio. Ancora ignoto il movente.