Padre Turoldo in una tre-giorni a Vicenza

“Padre Turoldo: un poeta dalla parte degli ultimi” è il titolo del convegno di studi organizzato dalla Fondazione Monte di Pietà di Vicenza da venerdì 22, giorno in cui nacque nel 1916, a domenica 24 novembre. La tre-giorni è patrocinata dal Centro Studi p. David M. Turoldo, dalla Provincia di Lombardia e Veneto dell’Ordine dei Servi di Maria, dalla Fondazione “Pordenonelegge” e dal Comune di Sedegliano (Udine), della cui frazione di Coderno il religioso, scomparso a Milano nel 1992, era originario.

Nei pomeriggi di venerdì e sabato i lavori si terranno nella sede dell’Istituto Missioni di Monte Berico, in viale Cialdini, 2, luogo nel quale Turoldo sviluppò parte del proprio percorso di formazione, e saranno moderati da Raffaella Beano, direttrice del Comitato scientifico del Centro studi a lui dedicato.

Venerdì 22 novembre alle 18 il convegno prenderà il via con la proiezione del video biografico inedito “Voce per chi non ha voce” di Remigio Romano e Raffaella Beano, seguita da una conversazione con due studiosi: di “Turoldo poeta e profeta” parlerà padre Ermes Ronchi, presidente del Centro studi, a lungo conduttore della trasmissione televisiva “A sua immagine”, saggista e docente di Estetica teologica e Iconografia alla Pontificia facoltà teologica “Marianum” di Roma; la sua “visione ecologica” sarà invece al centro dell’approfondimento a cura di Marina Marcolini, docente di Letteratura italiana all’Università degli Studi di Udine, autrice di saggi critici e di volumi di poesia.

Sabato 23 novembre alle 15 i lavori inizieranno con Mariangela Maraviglia, docente, ricercatrice universitaria e autrice della biografia scientifica di Turoldo edita nel 2016 da Il Mulino, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nel pensiero e nell’azione del religioso guardando al contesto storico, sociale e politico del suo tempo. Il giornalista e psicologo Marco Garzonio, a seguire, stimolerà una riflessione sul rapporto fra Turoldo e la chiesa del concilio, mentre con Antonio Santini, già Priore provinciale della Provincia Veneta dell’Osm, interprete, traduttore e amico di padre David, se ne seguiranno le tracce “Dalla parte degli ultimi”. A chiudere il pomeriggio di studi sarà Bruno Ciapponi Landi, in rappresentanza dell’associazione di Tirano (Sondrio) dedicata a padre Camillo De Piaz, che con Turoldo condivise non solo gli anni di formazione (anche all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), ma soprattutto la pagina storica della “resistenza” al nazi-fascismo e gli fu accanto negli eventi più significativi della sua vita.

Domenica 24 novembre alle 18 l’appuntamento sarà invece nella chiesa di San Vincenzo in Piazza dei Signori, dove la Schola Vincentiana diretta da Filippo Furlan proporrà un concerto dedicato ai Salmi di Turoldo, che vedrà la partecipazione di Bepi De Marzi con armonie e commenti.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.