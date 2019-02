Padre muore dopo un mese dall’incidente

Dopo un mese è morto Vladimir Iovu, il 38enne moldavo rimasto ferito in modo gravissimo in un incidente avvenuto a Santorso, vicino al cimitero, il 29 dicembre scorso. In auto con lui anche il figlio di 3 anni, poi trasportato in elicottero all’ospedale di Verona in condizioni critiche: è ancora in pericolo di vita. Illeso l’automobilista dell’altro veicolo, un cittadino albanese di Piovene Rocchette: per lui si configura ora l’accusa di omicidio stradale.