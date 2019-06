Padre e figlio sorpresi a rubare metalli in ditta

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, a seguito di una querela sporta dal legale rappresentante di una locale ditta di lavorazione metalli, hanno deferito per furto aggravato in concorso F.I. 39 anni, operaio dipendente della succitata ditta e F.N. 64 anni, pensionato, padre di F.I..

Nei fatti i due, in tarda serata, la scorsa settimana, sono stati colti in flagranza dai militari, appostati all’interno dell’azienda, mentre stavano rubando dagli stabilimenti piastre in acciaio e ritagli di tubazioni per un valore complessivo di euro 1000 circa.

I sospetti sul dipendente sono scaturiti dai numerosi debiti contratti per problemi di natura familiare e privata e per gli strani comportamenti tenuti nell’ultimo periodo, di cui si erano accorti sia il titolare che altri lavoratori, in occasione di altri furti avvenuti sempre nell’arco di tempo notturno.