Padova,terapia con plasma su 11 pazienti

L’Azienda Ospedaliera di Padova ha avviato la terapia sperimentale con il plasma di persone guarite dal Coronavirus su 11 pazienti. I primi risultati sono confortanti: “Alcuni pazienti sono migliorati e sono stati dimessi dalla terapia sub-intensiva, nessuno è peggiorato, altri si sono stabilizzati e stiamo valutando se procedere con un secondo ciclo della terapia”, spiega Giustina De Silvestro, responsabile del Centro trasfusionale.

“Non abbiamo nemmeno dovuto cercare i donatori – ha proseguito De Silvestro – perché l’iniziativa ha raccolto subito l’adesione spontanea di tanti ex malati”.

L’operazione si chiama aferesi, richiede 2-3 donatori per paziente e dura circa mezz’ora. “Il sangue – spiega De Silvestro – viene prelevato da un separatore cellulare, che raccoglie il plasma e infonde la componente ematica al paziente. Per tutelare il donatore, il prelievo non comprende globuli rossi e bianchi né piastrine. Inoltre l’inattivazione dei patogeni blocca tutti i residui batterici e virali”. (ANSA).