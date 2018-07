PADOVA – Unʼaltra vittoria per Sammy Basso: si laurea in Fisica con 110 e lode

Ha raggiunto un altro, importante, traguardo Sammy Basso, il 23enne vicentino affetto da progeria, malattia genetica che porta al rapido invecchiamento cellulare. Il giovane si è laureato in Fisica con 110 e lode presso l’Università di Padova. A dare la notizia ieri pomeriggio, e così il via alla pioggia di complimenti social per il risultato ottenuto, l’ateneo stesso dalla sua pagina Twitter istituzionale. Sammy Basso da sempre, con la sua famiglia, è impegnato in diverse iniziative a favore della ricerca sulla rara malattia di cui soffre dalla nascita, anche attraverso la fondazione Associazione Italiana Progeria Sammy Basso Onlus. Nel mondo sono 70 i bambini affetti dalla sua sindrome; attualmente in Italia sono 5 i casi.