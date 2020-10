Padova, stop allo spritz in piazza: multe fino a 400 euro

Da oggi a Padova non sarà più possibile dopo le 21 bere spritz o altre bevande per strada e nelle piazze, ma solo nei bar e nelle abitazioni private. Lo prevede una nuova ordinanza emessa dal sindaco Sergio Giordani.

Decisione presa per evitare qualsiasi assembramento o capannello incontrollato nel perimetro del centro, e quindi di dover nel caso chiudere le piazze. Uno snodo decisivo per una città universitaria in cui gravitano circa 60 mila studenti e in cui le piazze del centro sono storicamente i principali luoghi di ritrovo.

“Ribadiamo con forza la massima attenzione ad evitare assembramenti legati al consumo di alcolici o altre bevande al di fuori delle possibilità oggi previste dalla legge” – specifica il sindaco Giordani a La Repubblica – “Una regola che coinvolge tutto il territorio comunale senza distinzioni. Serve capire tutti quanti che siamo entrati in una fase delicatissima e non possiamo commettere leggerezze o prendere sotto gamba la situazione”.

Sono state previste multe da 400 euro. Nell’elenco delle bevande che da giovedì 22 ottobre sarà vietato consumare all’aperto a Padova, sono stati inseriti anche i drink analcolici: questo per evitare furberie riscontrate nelle scorse settimane, con contenitori di succo di frutta riempiti con cocktail di superalcolici.