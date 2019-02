PADOVA – Sgomberato palazzo occupato abusivamente

La polizia municipale di Padova è intervenuta stamane per lo sgombero di un palazzo in Via Confalonieri occupato abusivamente. L’operazione è scattata anche dopo le segnalazioni dei residenti della zona e una querela sporta da un proprietario. Agenti del reparto sicurezza urbana sono intervenuti al civico 25 di via Confalonieri, oggetto di precedenti sgomberi e già dichiarato inagibile e inabitabile con una ordinanza del sindaco. Le segnalazioni parlavano di presenze abusive al suo interno. La rete elettrosaldata, che bloccava l’accesso al poggiolo del primo piano era stata divelta e una porta finestra era stata forzata.

Una volta all’interno gli agenti hanno trovato cinque cittadini tunisini, tra i quali un quindicenne, sospettati di svolgere attività di piccolo spaccio di droga, anche se sul posto non sono state ritrovate sostanze stupefacenti. (ANSA)