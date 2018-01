PADOVA – “Sfregio tuo figlio con l’acido”, arrestato 25enne italiano

Ha tentato di estorcere 5000 euro ad una madre minacciandola di deturpare il volto del figlio minore con dell’acido. Per questo un italiano 25enne con piccoli precedenti è stato arrestato in flagranza di reato per estorsione dai Carabinieri della Compagnia di Este. Acido sul figlio per denaro, minacciato per estorsione – Este, Padova – 15 gennaio 2018

I dettagli dell’operazione verranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà stamane nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova.“