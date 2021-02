Padova, Sant’Antonio tatuato tra bambinello e vaccino: murale sfregiato dopo 24 ore

Sant’Antonio tatuato tiene in braccio il bambinello e il vaccino. È l’opera provocatoria dell’artista Evyrein, approvata dal parroco. Il murales è apparso il 19 febbraio a Padova, in via Lombardo dell’Arcella. Il rettore della basilica del santo, Oliviero Svanera, ha dato il via libera, interpretando l’opera come un modo per raccordare fede e scienza. Il murale è però stato vandalizzato dopo sole 24 ore dalla sua comparsa.