Padova, prime multe per chi è senza mascherina

Sono cinque le persone sanzionate dalla polizia locale a Padova perchè non indossavano la mascherina all’aperto,, o non l’avevano con se’. Si tratta delle prime multe nella città euganea dopo il ritorno dell”obbligatorietà a usare le protezioni per naso e bocca. A Padova da diversi giorni la gente ha ripreso ad usare in modo pressochè generalizzato la mascherina per strada. A disattendere questa indicazione sono prevalentemente gruppetti di giovanissimi,, o studenti in uscita da scuola.. “Dopo aver fatto tutta l’informazione possibile con cartelli e quant’altro, dopo aver detto in ogni modo che dobbiamo proteggerci e con noi proteggere la città, dopo averle pure regalate le mascherine nei mesi in cui non si trovavano, e soprattutto dopo la chiusura drammatica di oltre 60 giorni – ha affermato il sindaco Sergio Giordani – adesso è giusto che ci siano anche le sanzioni, perché quello che abbiamo passato non vogliamo più riviverlo”.

“Non si tratta di fare gli sceriffi – conclude – ma di agire con buon senso e con tutti gli strumenti per proteggere la nostra comunità da quello che sarebbe un vero e proprio disastro: sanitario, sociale ed economico”. (ANSA).