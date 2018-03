PADOVA – Una nuova sala per le previsioni Arpav

E’ stata inaugurata ieri nel centro di Teolo una nuova sala per le previsioni meteo dell’Arpav.

Nell’occasione, l’assessore all’ambiente Gianpaolo Bottacin ha annunciato una serie di interventi che la Regione Veneto, grazie anche al braccio operativo rappresentato da Arpav, offrirà per dare migliori e precise informazioni al territorio. “Sono numerosi gli investimenti che stiamo compiendo per la sicurezza dei cittadini – ha detto – anche in relazione alle questioni climatiche, tra cui l’acquisto di un radar mobile, che avrà come base logistica il monte Rite, ma potrà essere spostato su tutto il territorio”. Elevati gli investimenti messi in campo: per il potenziamento dei radar di Teolo e di Concordia Sagittaria sono previsti 730.000 euro, per il radar mobile 650.000 euro, per la sala operativa inaugurata a Teolo 40.000 euro, per la nuova sala operativa e per la realizzazione del ponte radio per le comunicazioni in emergenza dal Servizio Neve e Valanghe di Arabba 50.000 euro.