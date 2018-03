PADOVA – Malato di Sla muore con la sedazione palliativa

Per essere aggiornato sulle notizie di Padova e provincia aderisci al gruppo Facebook. SEI DI PADOVA SE... NOTIZIE

E’ morto nel sonno, dopo aver smesso di respirare, Lodino Marton, 65 anni, di Campodarsego (Padova), da 5 malato di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e che aveva presentato il biotestamento. Da febbraio l’uomo era ricoverato all’hospice ‘Melograno’ del Centro Bonora a Camposampiero (Padova), ma già mesi prima aveva redatto tramite Dignitas il proprio testamento biologico. “Questa non è più vita, voi venite a trovarmi e io rimango a fissare il soffitto e la parete bianca” ha ricordato le parole del padre, la figlia Marianna spiegando che il genitore non voleva essere più intubato ma intendeva mettere fine alle sue sofferenze. “Finalmente in quel periodo è passata la legge contro l’ accanimento terapeutico e mio padre ha subito pensato di chiedere la sedazione palliativa” ha sottolineato ancora Marianna.