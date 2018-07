PADOVA – Incidente sul lavoro mortale a Campodarsego

Incidente mortale sul lavoro questa mattina attorno alle 9.30. La tragedia questa volta si è consumata alla ditta Maus di Campodarsego in via Caltana, specializzata nella costruzione di macchine molatrici e torni. Un uomo è morto per le conseguenze di un volo da circa tre metri. Stava effettuando lo smontaggio di un macchinario, che doveva essere imballato per poi essere spedito negli Stati Uniti, quando all’improvviso ha perso stabilità ed è caduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che non hanno potuto fare nulla per la vittima, le forze dell’ordine e lo Spisal per ricostruire se ci sono eventuali responsabilità. Il deceduto, 45 anni, che è originario di Modena, è il titolare di una ditta esterna che lavorava per la Maus.