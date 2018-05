PADOVA – Incidente in acciaieria, 4 operai ustionati da colata bollente

PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Quattro operai sono rimasti ustionati, tre in modo molto grave, in un incidente avvenuto stamani all’interno delle Acciaierie Venete, a Padova. I lavoratori, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati investiti da un colata di materiale incandescente. I tre più gravi sono stati portati con gli elicotteri del Suem nei centri grandi ustioni degli ospedali di Padova, Cesena e Verona. Due di loro hanno riportato ustioni al 100% del corpo, e sono in condizioni gravissime. Lo riferiscono fonti sanitarie. I due pazienti si trovano nei centri specializzati di Padova e Cesena. Un terzo lavoratore presenta ustioni al 70% della superficie corporea, ed è ricoverato a Verona. un quarto, meno grave, è all’ospedale S.Antonio di Padova. Secondo le prime informazioni, l’incidente si sarebbe verificato a causa della rottura di alcuni supporti che sostengono i tubi nei quali scorre l’acciaio allo stato liquido. (ANSA)