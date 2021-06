Padova, incendio nella notte: un ferito

Ieri sera, i vigili del fuoco di Mestre e Mira sono dovuti intervenire in via Marzabotto, a Campagna Lupia, per l’incendio di un’abitazione in cui è rimasta ferita una persona.

I pompieri, arrivati con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e dieci operatori, una volta dotatisi di autorespiratori nella casa invasa dalle fiamme e dal fumo, sono riusciti a portare fuori l’uomo che si trovava all’interno. Questi, rimasto ustionato, è stato preso in cura dal SUEM, che l’ha stabilizzato per poi trasferirlo al centro grandi ustionati di Padova. I vigili hanno poi circoscritto l’incendio, che ha bruciato i due piani della casa e sono ora in attesa di capire le cause dell’incendio.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate circa 4 ore.