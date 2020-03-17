PADOVA – I contagi in provincia, Comune per Comune
Ecco un aggiornamento sui contagi da coronavirus in provincia di Padova aggiornati a martedì 17 marzo
Provincia di Padova
PADOVA 152
ABANO TERME 3
AGNA 1
ALBIGNASEGO 14
ANGUILLARA VENETA 3
ARQUA’ PETRARCA 4
ARRE 2
ARZERGRANDE 4
BARBONA 1
BATTAGLIA TERME 4
BORGORICCO 14
BORGO VENETO 10
BOVOLENTA 2
CADONEGHE 10
CAMPODARSEGO 13
CAMPODORO 1
CAMPOSAMPIERO 10
CAMPO SAN MARTINO 2
CANDIANA 1
CARCERI 1
CARMIGNANO DI BRENTA 4
CARTURA 1
CASALE DI SCODOSIA 8
CASTELBALDO 2
CERVARESE SANTA CROCE 8
CINTO EUGANEO 3
CITTADELLA 21
CODEVIGO 7
CORREZZOLA 7
CURTAROLO 16
DUE CARRARE 6
ESTE 8
FONTANIVA 4
GALLIERA VENETA 10
GALZIGNANO TERME 3
GAZZO PADOVANO 2
GRANTORTO 12
GRANZE 1
LEGNARO 8
LIMENA 12
LOREGGIA 3
LOZZO ATESTINO 7
MASERA’ DI PADOVA 1
MASSANZAGO 13
MERLARA 69
MESTRINO 8
MONSELICE 15
MONTAGNANA 6
MONTEGROTTO TERME 2
NOVENTA PADOVANA 13
OSPEDALETTO EUGANEO 4
PERNUMIA 2
PIACENZA D’ADIGE 1
PIAZZOLA SUL BRENTA 5
PIOMBINO DESE 2
PIOVE DI SACCO 11
PONTELONGO 2
PONTE SAN NICOLO’ 8
POZZONOVO 2
ROVOLON 8
RUBANO 5
SACCOLONGO 2
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE 4
SAN GIORGIO IN BOSCO 8
SAN MARTINO DI LUPARI 7
SAN PIETRO VIMINARIO 1
SANTA GIUSTINA IN COLLE 5
SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 3
SANT’URBANO 1
SAONARA 1
SELVAZZANO DENTRO 11
SOLESINO 1
TEOLO 2
TERRASSA PADOVANA 3
TOMBOLO 2
TORREGLIA 3
TREBASELEGHE 3
VIGODARZERE 14
VIGONZA 12
VILLA DEL CONTE 18
VILLAFRANCA PADOVANA 7
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 4
VO’ 82