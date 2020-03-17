CRONACA
17 Marzo 2020 - 12.26

PADOVA – I contagi in provincia, Comune per Comune

REDAZIONE
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Ecco un aggiornamento sui contagi da coronavirus in provincia di Padova aggiornati a martedì 17 marzo

Provincia di Padova

PADOVA 152

ABANO TERME 3

AGNA 1

ALBIGNASEGO 14

ANGUILLARA VENETA 3

ARQUA’ PETRARCA 4

ARRE 2

ARZERGRANDE 4

BARBONA 1

BATTAGLIA TERME 4

BORGORICCO 14

BORGO VENETO 10

BOVOLENTA 2

CADONEGHE 10

CAMPODARSEGO 13

CAMPODORO 1

CAMPOSAMPIERO 10

CAMPO SAN MARTINO 2

CANDIANA 1

CARCERI 1

CARMIGNANO DI BRENTA 4

CARTURA 1

CASALE DI SCODOSIA 8

CASTELBALDO 2

CERVARESE SANTA CROCE 8

CINTO EUGANEO 3

CITTADELLA 21

CODEVIGO 7

CORREZZOLA 7

CURTAROLO 16

DUE CARRARE 6

ESTE 8

FONTANIVA 4

GALLIERA VENETA 10

GALZIGNANO TERME 3

GAZZO PADOVANO 2

GRANTORTO 12

GRANZE 1

LEGNARO 8

LIMENA 12

LOREGGIA 3

LOZZO ATESTINO 7

MASERA’ DI PADOVA 1

MASSANZAGO 13

MERLARA 69

MESTRINO 8

MONSELICE 15

MONTAGNANA 6

MONTEGROTTO TERME 2

NOVENTA PADOVANA 13

OSPEDALETTO EUGANEO 4

PERNUMIA 2

PIACENZA D’ADIGE 1

PIAZZOLA SUL BRENTA 5

PIOMBINO DESE 2

PIOVE DI SACCO 11

PONTELONGO 2

PONTE SAN NICOLO’ 8

POZZONOVO 2

ROVOLON 8

RUBANO 5

SACCOLONGO 2

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE 4

SAN GIORGIO IN BOSCO 8

SAN MARTINO DI LUPARI 7

SAN PIETRO VIMINARIO 1

SANTA GIUSTINA IN COLLE 5

SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 3

SANT’URBANO 1

SAONARA 1

SELVAZZANO DENTRO 11

SOLESINO 1

TEOLO 2

TERRASSA PADOVANA 3

TOMBOLO 2

TORREGLIA 3

TREBASELEGHE 3

VIGODARZERE 14

VIGONZA 12

VILLA DEL CONTE 18

VILLAFRANCA PADOVANA 7

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 4

VO’ 82

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