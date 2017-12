PADOVA – Giorgio Moroder: il grande musicista in un dj-set gratuito in piazza

“My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio”, cita una famosa canzone dei Daft Punk. Vincitore di 3 Premi Oscar, 4 Grammy Awards, 4 Golden Globe, produttore di 14 colonne sonore, vincitore di 100 tra dischi d’oro e platino e con più di 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo: basta poco per presentare Giorgio Moroder, gigante della musica italiana nel mondo, che sarà protagonista di un eccezionale dj-set gratuito nel cuore di Padova, in Piazza Garibaldi, venerdì 22 dicembre. Inventore del suono del futuro, padre artistico di Donna Summer, mentore dei Daft Punk, Giorgio Moroder ha firmato le più grandi hit con le icone mondiali della musica: David Bowie, Freddy Mercury, Blondie, Elton John, Britney Spears, Cher, Coldplay, Janet Jackson, Kylie Minogue, Kelis, Sia, Eurythmics, Charlie XCX e moltissimi altri. Per una notte Piazza Garibaldi diventa dunque il palcoscenico internazionale, dj set gratuito, di uno dei compositori e produttori musicali più famosi al mondo, nonché padre della disco music e autore delle indimenticabili e pluripremiate colonne sonore di Flashdance, Top Gun, Scarface, American Gigolò, Fuga di Mezzanotte, La Storia Infinita e di grandi eventi sportivi come le Olimpiadi di Los Angeles, Seul, Pechino e di Italia ’90. Uno show arricchito da laser, visual e animazione per dare il via alle festività sotto le stelle del Natale a Padova. Saranno garantite elevate misure di sicurezza per fare della serata un grande evento per tutti, capace di coinvolgere più di una generazione di appassionati e non. Dice l’Assessore al Commercio Antonio Bressa: “Siamo di fronte a una grande novità introdotta da questa Amministrazione, per la prima volta il Natale a Padova ospita un grande artista di fama mondiale per un evento musicale in grado di unire le generazioni e promuovere la nostra città. Il nostro obiettivo è quello di offrire un evento gratuito in piazza per celebrare collettivamente l’avvicinarsi del Natale e investire sull’immagine di una città moderna, vitale e sempre più attrattiva. Siamo convinti che la risposta positiva da parte di padovani e turisti non mancherà e da parte nostra stiamo predisponendo tutti gli accorgimenti perché questa serata possa essere vissuta con serenità e in piena sicurezza”.