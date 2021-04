Padova, focolaio di Covid-19 in ospedale

Trenta membri del personale medico e sanitario sono ancora positivi al coronavirus. L’Azienda Ospedaliera di Padova si sta concentrando sul Sant’Antonio, in particolare su due reparti. In Geriatria sei pazienti sono attualmente affetti da Covid-19, dopo averlo contratto nelle loro stanze di ospedale. Pare che il “vettore” sia stato un sanitario non vaccinato.

Sarebbe stato quindi un membro del personale medico-sanitario ad aver trasmesso il virus ai pazienti, creando il focolaio in ospedale dopo aver portato il virus dall’esterno. Ancora sconosciuto invece l’altro reparto monitorato, anche se l’Azienda Ospedaliera ha assicurato che la situazione è sotto controllo. Martedì sono stati inviati alla Regione gli elenchi dei dipendenti ospedalieri per effettuare dei controlli incrociati sulle vaccinazioni e per prendere provvedimenti nei confronti di chi ancora non si è sottoposto alla somministrazione.