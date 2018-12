PADOVA – Don Luca: “Il presepe è ipocrisia, non fatelo”. E il web insorge

Un invito a non fare il presepe, per non cadere nell’ipocrisia se si plaude al decreto sicurezza, è stato fatto su Facebook dal padovano don Luca Favarin. “Quest’anno non fare il presepio credo sia il più evangelico dei segni. Non farlo per rispetto del Vangelo e dei suoi valori, non farlo per rispetto dei poveri”, dice il sacerdote per il quale “ci vuole una coerenza umana e psicologica. Applaudire il decreto sicurezza di Salvini e mettere il presepio è schizofrenia pura”.

“Credo che un Natale senza presepio sia più coerente con questa pagina volgare e infame della storia dell’Italia” è il pensiero di don Favrin. “Va in scena il teatrino del Natale – spiega – e poi si lascia morire la gente per strada”. Ospite al Morning Show di Radio Padova, don Luca Favarin ha chiarito il messaggio dicendo che «Se il presepe deve essere pura esteriorità, allora tanto vale non farlo». Il popolo del web insorge immediatamente: “Lei è fuori da ogni grazia di Dio”, “Si vergogni”, “Meriterebbe la scomunica”, “Parla da politico” sono solo alcuni dei messaggi che gli utenti hanno postato sul profilo del prete. Il commento dell’assessore regionale all’Istruzione Elena Donazzan: «Questo parroco ha perso l’orientamento e mi sembra che abbia solo voglia di stupire e creare notizia – sbotta – se è così livoroso nei confronti del presepe, mi domando se sia lui ad aver fatto la scelta giusta».