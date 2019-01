PADOVA – Coppia di giovani scomparsa nel nulla in Burkina Faso

Apprensione a Vigonza, in provincia di Padova, per la scomparsa di Luca Tacchetto, figlio dell’ex sindaco della cittadina veneta, Nunzio. Il ragazzo, 28 anni, ha fatto perdere le sue tracce dallo scorso 15 dicembre, quando si trovava in vacanza con la fidanzata, l’artista canadese Edith Blais, 34 anni, in Burkina Faso. Le ultime foto che li ritraggono felici sono state condivise sui loro account social proprio quel giorno. La coppia era arrivata all’aeroporto di Bobo-Dioulasso, la seconda più grande città del paese africano con una Megan Scenic Italiana noleggiata, ma si sarebbero presto diretti verso la capitale Ouagadougou. L’allarme è stato lanciato su Facebook da alcuni conoscenti dei due e immediatamente ripreso dalla stampa locale. Luca, di professione architetto, è il figlio di Nunzio Tacchetto, ex sindaco di Vigonza, carica che ha ricoperto per 10 anni, dal 2007 al 2017. “Tutto quello che si poteva fare è stato fatto – è stato il commento dell’ex primo cittadino – ad oggi non abbiamo nessuna notizia di Luca né di Edith, della cui sparizione abbiamo informato l’ambasciata canadese. Stiamo vivendo giorni angoscianti. Tutti ci dicono di sperare, di avere fiducia ma è dura”.