PADOVA – Brewrise fermenta…la speranza

Da lunedì e fino al 30 novembre è attivo il progetto “Dona una speranza, scegli Chimay!” promosso da Brewrise Srl. In occasione del 40° anniversario delle birre trappiste Chimay in Italia, infatti, la società padovana, Brewrise importatore esclusivo per l’Italia, intende sostenere un progetto di cuore, coerentemente con l’etica e i valori cardine della comunità monastica. Per questo per 40 giorni, fino al 30 novembre 2018, Brewrise sosterrà la Fondazione Città della Speranza ONLUS, riferimento nazionale per la diagnostica avanzata e la ricerca scientifica nel campo dell’oncoematologia pediatrica; in particolare il progetto di diagnostica avanzata, per garantire una diagnosi certa e i migliori protocolli di cura a tutti i pazienti, e l’assistenza alle famiglie dei bambini tramite il supporto psiconcologico, attraverso l’erogazione di un contributo di 3 centesimi per ogni bottiglia di Chimay acquistata dai distributori in Italia, di 10 centesimi per ogni bottiglia di Chimay acquistata dai distributori coinvolti nel progetto CLUB CHIMAY e di ulteriori 5 euro per ogni fusto della gamma continuativa di Chimay (Triple, Dorée e Rouge) acquistato dai locali appartenenti al CLUB CHIMAY. L’iniziativa coinvolgerà tutti i clienti Chimay in Italia e per la birra in fusto gli 80 locali facente parte dell’esclusivo Club Chimay che festeggeranno insieme a Brewrise questa splendida iniziativa studiata per lo storico birrificio trappista belga. “Un’iniziativa fortemente voluta, accolta da tutti i distributori e dai locali Club Chimay con particolare entusiasmo e che fermenta la speranza nel campo della ricerca diagnostica avanzata sulle leucemie pediatriche, con una particolare attenzione a sostenere le famiglie dei piccoli pazienti”, commenta Stefano Baldan, CEO Brewrise Srl, che assieme a tutto il suo team, ha a cuore questo progetto.