Ovest Vicentino – Suggerite ai sindaci altre strette per arginare il contagio, ma…

Il governatore Zaia aveva accennato a possibili istituzioni di zone rosse locali. Da quanto emerge dalla videocall odierna fra gli 8 sindaci dell’Ovest Vicentino, i cui Comuni sono stati interessati da una vasta diffusione del Covid (Recoaro, Valdagno, Cornedo, Castelgomberto, Chiampo, Arzignano, Brogliano e Trissino), l’assessore alla Sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin e la dirigenza dell’Ulss 8, potrebbe concretizzarsi una ulteriore stretta dopo le ordinanze delle scorse settimane. Delegata ai sindaci.

Fra le misure ‘suggerite’, ma su cui i sindaci non sarebbero ancora concordi (l’ordinanza infatti arriverebbe in un momento di continua produzione di nuovi Dpcm governativi e ordinanze regionali e colpirebbe ancora principalmente alcune categorie), è prevista la restrizione ulteriore degli orari per bar e ristoranti (dalle 8 alle 16) con consumazione al tavolo, forte raccomandazione a non spostarsi fra i Comuni, sospensione dei mercati (già in essere), sospensione dello sport (tranne quello individuale) e delle manifestazioni sportive, applicazione dei protocolli anti Covid alle celebrazioni religiose. Se i sindaci arrivano ad una linea comune, le misure dovrebbero scattare da domani a mezzanotte, ma, come precisato, non sarebbero tutti concordi nell’applicare nuove norme locali. La delega della responsabilità di una sorta di zona rossa, infatti, darebbe l’impressione di una sorta di ‘scaricabarile’ e colpirebbe alcune categorie già pesantemente penalizzate. Inoltre, proprio nell’Ovest Vicentino, negli ultimi giorni, si assiste ad una frenata della diffusione del contagio. Domani sarà giornata decisiva. Potrebbero anche decidere di non firmare ulteriori ordinanze.