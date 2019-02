OVEST VICENTINO – Smantellato giro dello spaccio: 4 arrestati

Era da tempo che i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Valdagno li stavano seguendo e, nella tarda serata di sabato, li hanno osservati mentre contrattavano la compravendita di hashish e cocaina. Due uomini sono stati seguiti fino a Brogliano e sorpresi mentre stavano cedendo, ad un’italiana, una partita di stupefacenti (Cocaina e Hashish), e quindi arrestati dai Carabinieri, che li hanno trovati in possesso di 1.900 euro in contanti, 100 grammi di Hashish e 25 grammi di cocaina. Le successive perquisizioni locali, eseguite presso le case degli arrestati, hanno permesso di rinvenire e sequestrare, ad Altavilla Vicentina, a casa dei venditori (Chouatr e Ometto), ulteriori 2.100 grammi di Hashish, 17 grammi di cocaina, 1.100 euro, bilancini e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Sono quindi finiti in manette Chouatr Mohamed, nato in Marocco 27 anni fa, residente ad Altavilla Vicentina, coniugato, disoccupato pregiudicato; Roberto Ometto, 50enne domiciliato ad Altavilla, divorziato, disoccupato; Martina Donazzan, 26enne, residente a Brogliano, nubile operaia; Alessandro Bedin, vicentino di 50 anni, residente a Creazzo. Mentre per i primi due sono stati accompagnati alla casa circondariale di Vicenza, gli acquirenti Donazzan e Bedin, dopo le formalità del caso, sono stati posti in libertà, in attesa del processo.